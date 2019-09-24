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Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"

"Укринмаш" приобрел 16 единиц техники за $1,56 млн.

Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"
Самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика"

В июле государственная внешнеторговая компания "Укринмаш" закупила у чешской компании EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. 16 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".

Об этом сообщает Defense Express, со ссылкой на данные ресурса 52wmb.com, отслеживающего экспортно-импортные операции.

Согласно предоставленной информации, "Укринмаш" приобрел в Чехии 16 единиц (бывших в употреблении) 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Фото: defence-ua.com

Общая стоимость боевой техники составила 1,56 млн долларов (то есть примерно 98 тыс. долларов за единицу).

Напомним, Министерство обороны Украины с этого года планирует начать закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin по прямой программе в США.

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