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Боевики обстреляли Богдановку из гранатометов и вооружения БМП

Террористы срывают разведение сил и средств.

Боевики обстреляли Богдановку из гранатометов и вооружения БМП
Фото: Макс Левин

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщает, что 23 сентября вооруженными формированиями Российской Федерации в направлении населенного пункта Богдановка (участок разведения №3) были осуществлены обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.

"Эти факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности. В частности, Минскими соглашениями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток", - подчеркнули в украинской стороне СЦКК.

Ранее сообщалось, что с начала суток российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое военнослужащих ВСУ.

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