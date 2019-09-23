​Верховный Суд признал незаконным любое строительство в исторической части Киева без разрешения Минкультуры

СУд довлетворил жалобу Минкульта и запретил строительство в районе Зверинецкого кладбища и Киево-Печерской лавры.

Кассационный административный суд Верховного Суда постановил, что любое строительство в исторической части Киева без разрешения Министерства культуры является незаконным.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Отмечается, что суд рассмотрел жалобу Минкультуры на действия ООО "Фин-Инвест Менеджемент", которое строит жилой комплекс Edeldorf на ул. Старонаводницкой, 42-44 в исторической части Киева в непосредственной близости от Зверинецкого кладбища и Киево-Печерской лавры.

Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд поддержали позицию застройщика и признали незаконным предписание Минкультуры от июля 2018 года с требованием остановить строительство как нарушающее закон "Об охране культурного наследия". Суды предыдущих инстанций решили, что данное предписание было издано незаконно, поскольку не предупредило застройщика об осмотре места строительства и не задокументировало сам процесс проверки.

Верховный Суд встал на сторону Минкультуры и отметил, что объект строительства по ул. Старонаводницкой, 42-44 расположен в непосредственной близости от охранной (буферной) зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - ансамбля Киево-Печерской Лавры и находится в пределах Центрального исторического ареала. В базе Минкультуры отсутствует разрешение на начало строительных работ на данном участке.

Суд решил, что, проводя осмотр строительства, Минкультуры фактически не осуществляло мер госконтроля, поскольку не находилось на территории строительства, не проводило проверку субъекта градостроительной деятельности, а только охранные мероприятия путем проведения визуального осмотра и проверки электронной базы данных.

Коллегия судей также учла историко-культурную ценность ансамбля Киево-Печерской Лавры, в непосредственной близости от охранной зоны которого находится земучасток, на котором планируется строительство.

Поэтому в данном споре, по мнению суда, индивидуальное право, которое выражается в гарантированном ч.1. ст. 42 Конституции праве на предпринимательскую деятельность, противопоставляется публичному интересу, который выражается в сохранении и охране историко-культурного наследия мирового значения.

В итоге Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и удовлетворил жалобу Минкультуры, запретив строительство. Правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для всех судов Украины.

Напомним,