10-летний мальчик в Мариуполе напился и бросался камнями в прохожих, отмечая "первый юбилей"

Сотрудники патрульной полиции в Донецкой области привлекли к административной ответственности жительницу Мариуполя, сын которой бросался камнями в прохожих, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульных.

Инцидент произошел в Центральном районе Мариуполя несколько дней назад. В полицию обратился прохожий, который сообщил, что в недострое на Георгиевской улице трое детей бросаются камнями в прохожих.

Когда экипаж прибыл по вызову, патрульным удалось найти только одного парня. "Во время общения с ним инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения у ребенка. Где дети получили алкоголь мальчик не сообщил, но признался, что сегодня у него первый юбилей", - говорится в публикации.

Напомним, в 2014 году Институт Горшенина проводил исследование, результаты которого показали, что большинство детей впервые пробуют алкоголь еще в возрасте 11-16 лет. Так считают 70% родителей подростков. Четверть опрошенных родителей (23,2%) допускают, что их ребенок попробовал спиртные напитки еще в возрасте 5-10 лет. Почти 5% родителей не знают, когда их ребенок впервые попробовал алкоголь.