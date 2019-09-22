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В Житомире на детей упал металлический баннер

Травмы получили трое девочек и один мальчик.

В Житомире на детей упал металлический баннер
Фото: https://www.zhitomir.info

В Житомире во время празднования дня микрорайона на детей упал большой металлический баннер. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, около 14 часов.

"Во время праздничных мероприятий по случаю дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров. В результате были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки ", - говорится в сообщении.

Детей доставили в областную детскую больницу. Предварительно, у них диагностировали ушибы.

Напомним, в Донецкой области бетонная стена подъезда упала на детей.

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