В Житомире на детей упал металлический баннер

В Житомире во время празднования дня микрорайона на детей упал большой металлический баннер. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, около 14 часов.

"Во время праздничных мероприятий по случаю дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров. В результате были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки ", - говорится в сообщении.

Детей доставили в областную детскую больницу. Предварительно, у них диагностировали ушибы.

Напомним, в Донецкой области бетонная стена подъезда упала на детей.