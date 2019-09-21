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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибших

Точное количество пострадавших устанавливается.

Фото: https://www.dsns.gov.ua

Под Одессой в субботу, 21 сентября, состоялось смертельное ДТП с участием маршрутки Мерседес "Спринтер" и грузовика DAF. По предварительным данным, девять пассажиров маршрутки погибли.

Авария произошла между селами Новая Долина и Прилиманское около 14 часов.

"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении правоохранителей.

По данным спасателей, пострадали три человека, двое из них - водители транспортных средств.

В ГосЧС отметили, что пострадавших и погибших пришлось извлекать из микроавтобуса с помощью гидравлических инструментов.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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