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Освобожденный моряк Чулиба и собака с буксира "Яны Капу" встретились после 10 месяцев разлуки

Джесси находится в Херсонской области в семье Чулибы.

Освобожденный моряк Чулиба и собака с буксира "Яны Капу" встретились после 10 месяцев разлуки
​Россия вернула Украине собаку с буксира "Яны Капу"
Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Освобожденный украинский военный моряк Сергей Чулиба и его собака Джесси встретились после почти 10 месяцев разлуки.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил российский адвокат Николай Полозов.

"Всех причастных к этому событию поздравляю!" – написал адвокат.

Россия вернула в Украину собаку, которая жила на буксире "Яны Капу", захваченном в Керченском проливе, в конце июля. Джесси отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы. Сейчас она находится в Херсонской области.

Ранее отец Сергея Роман Чулиба заявил, что Джесси вернется к морякам, как только экипаж получит судно.

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