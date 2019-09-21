Джесси находится в Херсонской области в семье Чулибы.

Освобожденный украинский военный моряк Сергей Чулиба и его собака Джесси встретились после почти 10 месяцев разлуки.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил российский адвокат Николай Полозов.

"Всех причастных к этому событию поздравляю!" – написал адвокат.

Россия вернула в Украину собаку, которая жила на буксире "Яны Капу", захваченном в Керченском проливе, в конце июля. Джесси отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы. Сейчас она находится в Херсонской области.

Ранее отец Сергея Роман Чулиба заявил, что Джесси вернется к морякам, как только экипаж получит судно.