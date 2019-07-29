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​Россия вернула Украине собаку с буксира "Яны Капу", - адвокат

Животное передали семье моряка Сергея Чулибы в Херсонскую область.

​Россия вернула Украине собаку с буксира "Яны Капу", - адвокат
​Россия вернула Украине собаку с буксира "Яны Капу"
Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Россия вернула в Украину собаку, которая жила на буксире "Яны Капу", захваченном в Керченском проливе.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат пленных моряков Николай Полозов.

"Первый член экипажа "Яны Капу" вернулся домой!", - написал он.

Адвокат также опубликовал сообщение "Крым.Реалии", в котором говорится, что собака по имени Джесси находилась на буксире во время захвата украинских кораблей. По его словам, переговоры о том, как вернуть животное, длились четыре месяца.

В понедельник, 29 июля, Джесси отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы. Сейчас она находится в Херсонской области.

Напомним, 24 украинских моряка находятся в плену в РФ с 25 ноября 2018, когда российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что никакого уголовного правонарушения не было, а Россия должна освободить моряков и вернуть Украине корабли. Россия это решение не выполнила.

25 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила достижении договоренности о возвращении украинских моряков и о том, что уже "оформляются последние документы". Позже она уточнила, что конкретные договоренности об освобождении все же не достигнуты.

27 июля спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности отпустить украинских военнопленных моряков.

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