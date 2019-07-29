Московский суд начал выносить приговоры крымским татарам, задержанным под Верховным судом

Таганский районный суд Москвы начал выносить приговоры крымским татарам, задержанным на акции протеста у Верховного суда РФ. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Один из задержанных, Рустем Таиров, признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей (около 8 тыс. гривен).

Судья Юлия Смолина в ходе заседания отказала в удовлетворении ходатайств защиты о вызове свидетелей из числа сотрудников российской полиции Вадима Комарова и Владислава Солоничева, а также лица, представляющего обвинение.

Кроме того, судья не дала оценку "ошибочной квалификации" административного правонарушения: Таиров был обвинен за нарушение порядка проведения согласованных мероприятий, в то время как он не принимал участие в каких бы то ни было согласованных мероприятиях.

Напомним, семерых крымскотатарских активистов, участников пикета на Красной площади в Москве 10 июля, после задержания увезли в отделение полиции Китай-города. По словам российской правозащитницы Александры Крыленковой, были задержаны Февзи Абдураманов, Эскендер Люманов, Синавер Ниметуллаев, Решат Эмирусеинов, Сияр Гафаров, Энвер Сейтумеров и Сейран Джемилев. Всем семерым задержанным вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП России).