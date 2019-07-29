"Это где-то, мне сказали, 30 тысяч гривен".

Кандидат в депутаты, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк в парламенте будет работать в комитете по вопросам социальной политики. Об этом Беленюк сказал в комментарии LB.ua.

"Я уже нахожусь в комитете по вопросам соцполитики, где буду заниматься вопросами спорта и молодежи", - сказал Беленюк.

Говоря о зарплате депутата, политик упомянул прожиточный минимум.

"Мне называли разные суммы... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен", - сказал Беленюк.

С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2007 гривен, минимальная зарплата, к которой привязана зарплата депутатов Рады - 4173 грн.

Напомним, средняя зарплата депутата в новом созыве Рады, в зависимости от должности в комитете, будет в среднем составлять 26 тыс. гривен. Комитет по вопросам соцполитики, куда определили Беленюка, является профильным по вопросам зарплат и пенсий.