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Скичко хочет работать в аграрном или транспортном комитете Рады

Известный телеведущий уже уволился со своего телеканала.

Скичко хочет работать в аграрном или транспортном комитете Рады
Фото: Диана Буцко

Телеведущий Александр Скичко, который выиграл выборы в Верховную Раду по округу №197 в Черкасской области, хочет работать в комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений или в комитете по вопросам транспорта.

Об этом он сказал журналисту LB.ua в Трускавце, куда будущих депутатов от "Слуги народа" привезли на недельные курсы.

"Сейчас два варианта: или комитет агропромышленного комплекса, или транспорта", - сказал он.

Скичко пояснил, что аграрный комитет его интересует, поскольку он представляет интересы сельскохозяйственного региона. 

"Это мой округ, где у меня есть наработки за период предвыборной кампании. Я вообще считаю, что село у нас недооценено и забыто. А что касается направлений, которые хотелось бы улучшить, - это распределение дотаций, которые сейчас получают большие агрохолдинги, на малый и средний бизнес. Возможно, дешевые кредиты", - рассказал Скичко.

Также он намерен лоббировать законопроект о сельскохозяйственной кооперации и решение проблемы оплаты земельных паев.

"А по транспорту - у нас ужасные проблемы с дорогами в округе. У меня в программе есть перспективное развитие речного транспорта, который важен для Черкасской области. Хотелось бы использовать речку Днепр, но, к сожалению, она сегодня монополизирована и недоразвита", - сказал Скичко.

Он добавил, что уже уволился с телевидения и готов работать круглосуточно как народный депутат.

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