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Монокоалиция в парламенте уже создана и заберет все министерства, - Герус

Оппозиции, возможно, "отдадут" некоторые комитеты в парламенте.

Монокоалиция в парламенте уже создана и заберет все министерства, - Герус
Андрій Герус
Фото: День

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла. Об этом он сказал в интервью изданию "РБК.Украина".

"Коалиция уже есть, монобольшинство", - отметил Герус.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - добавил он.

На вопрос о возможной коалиции с "Голосом" он ответил: "Это же зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим".

Говоря о возможных кандидатах на министерские должности, Герус отказался называть конкретные фамилии, мотивировав это тем, что "их начинают сбивать".

"Если сейчас начинать обсуждать какие-то фамилии, то это, прежде всего, вредить этим людям. Когда какие-то фамилии светятся, их начинают сбивать, а премьер-министр не может нравиться всем, придется и наступать на интересы каких-то людей", - сказал Герус.

Напомним, по данным обработки электронных протоколов партия "Слуга народа" получит в парламенте 254 голоса. Окончательные результаты выборов ЦИК должне установить до 5 августа.

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