Чему научат «слуг народа»?

Команда Владимира Зеленского дважды: на президентских, а потом на досрочных парламентских выборах, призывала «сделать» всех их «ещё раз». По итогу новых «слуг народа» тоже «сделают»: расскажут о работе депутата и научат элементарным азам парламентаризма. И не в столице, а на курорте Трускавец – украинской здравницы, где обычно немолодые люди пьют минеральную воду для лечения почек и пищеварительной системы. Да, и не в государственных пансионатах, а в самых дорогих отелях городка. Новых народных избранников, среди которых есть тамада, свадебный фотограф, чемпион по пауэрлифтингу и другие люди творческих профессий в течение недели будут обучать для работы в Верховной Раде IX специально приглашенные тренеры, в том числе – специалисты Киевской школы экономики. О подробностях предстоящего семидневного тренинга для депутатов читайте в репортаже LB.ua.

Ночной поезд и откровенный разговор

Все началось с Киевского вокзала и поезда «Киев-Трускавец». «Слуги народа», занявшие сразу три купейные вагона, направились в Трускавец еще в субботу, чтобы заблаговременно появиться на месте предстоящего обучения. В пресс-службе партии до последнего отказывались анонсировать любые подробности мероприятия во избежание появления там прессы, ранее официально запланированного времени.

Но это не помешало нескольким журналистам поехать вместе с новыми избранниками ночным поездом от Киева до Трускавца с будущими депутатами. Выяснить, в каких вагонах едут «слуги» не составляло – об этом знали едва ли не все проводники. Вскоре после отправления мы встретили в тамбуре спискерку партии Юлию Маковееву, избранную народную депутатку Нелю Яковлеву (коллегу Дмитрия Разумкова по «Политконсалтинговой группе») и эксперта партии по медиа Никиту Потураева (тоже будущего нардепа).

По вагону туда-сюда спокойно ходили будущие народные депутаты. В одном из купе собрались группой преподаватели той самой Киевской школы экономики, которая и будет обучать новоиспеченных «народных».

Фото: Диана Буцко

Глубоко под вечер субботы подготовка к занятиям в понедельник была в полном разгаре. Директор Школы Тимофей Милованов при нас получил сообщение от модератора группы и показывал экран соцсети Facebook.

«Мне только что прислали часть списка учебных целей: научить депутатов избегать ошибок, связанных с регламентом Верховной Рады, четко формулировать свои цели, строить коалицию единомышленников. Это первые примеры от наших модераторов после того, как я поставил им уже задачи, – рассказывает Милованов. – Весь процесс организовали все за три недели. Среди 137 предложений от разных, в том числе международных, организаций лишь наша Киевская школа экономика (для «Слуги народа», – LB.ua) сумела организовать всё быстро».

Фото: Диана Буцко Милованов показывает сообщение от модератора

Сидящий рядом бизнес-коуч Алексей Черный называет обучение «мозговым штурмом в формате школы» для будущих нардепов, ведь тренеры не будут навязывать свою точку зрения, просто излагать материал. Их цель – давать советы и помочь избранникам найти собственные интересы в новом парламенте.

Депутатов будут обучать 22 инструктора и 12 модераторов. «Одни из лучших украинских экономистов и три вице-президенти КШЭ: Олеся Верченко, Наталья Шаповал (ехала в этом же купе), Ольга Фарятьева», – нахваливает коллег Милованов. Все они будут работать по конкретным законодательным проектам «слуг народа». А вот имена инструкторов Милованов озвучить не захотел, ссылаясь на коммерческую тайну.

Как впрочем, и сумму, которую Школа получила от «Слуги народа» за проведение самого недельного тренинга и за гонорары инструкторам.

Фото: Анна Стешенко

В свою очередь, как утверждает бизнес-тренер Алексей Черный, в тренинге решили поучаствовать не все «слуги», а «всего лишь» 95% избранных народных депутатов от партии Зеленского. Остальные отказались из-за личных причин.

Как отмечает преподаватель КШЭ Андрей Ковалев, отдельно для будущих народных избранников обеспечат и разные тематические группы: транспортную инфраструктуру, безопасность, оборону, макроэкономику и налоговую политику. Нардепов поделят на группы – прототипы комитетов в Верховной Раде. Школа экономики подготовила как общие, так и индивидуальные занятия, с уклоном в практику. Каждый день «слуги» должны будут готовить какие-то документы, которые могут лечь в основу будущих законопроектов. За неделю каждый из участников школы обязан подготовить четыре документа: стратегию развития страны, публичную презентацию своей политики, законопроект и стратегию его воплощения.

Нардепам Зеленского преподаватели Школы не будут ставить оценок, но дадут фидбэк.

«Это коммуникационная площадка. Ни одна партия до этого такого не делала», – утверждает Милованов.

Получится ли?

Организаторы школы депутата критически реагируют на замечания о том, что невозможно научить управлению государства за неделю.

«Так выглядит, будто бы стыдно учиться. Моя концепция – обучение на протяжении жизни. У людей, которые говорят, что не надо учиться, я хочу спросить, кто родился народным депутатом?», – комментирует замечания в соцсетях Алексей Черный.

Тимофей Милованов

«Если бы я попал работать в Google, мне бы там проводили тренинги. Так и они должны изучить регламент, понять в чем хотят разбираться, искать стейкхолдеров», – говорит Милованов и сразу спрашивает, как часто мы, журналисты, посещаем тренировки.

Когда разговор подходит к логическому концу, мы покидаем вагон «слуг». Вернувшись в свое купе, мы заводим разговор с нашим случайным попутчиком. Когда узнал о Школе народного депутата для «Слуги народа», иронично реагирует: «Ну да, ну да, для них это нужно. Ведь некоторые из них и слово «экономика» не напишут без ошибок».

P.S. Дальнейшие подробности – очень скоро на LB.ua.