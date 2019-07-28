Зеленский призвал глав церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу, "чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев".

Об этом говорится в поздравлении Зеленского по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины, которое размещено в Твиттере главы государства.

"Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал Зеленский.

Напомним, по случаю Дня Крещения Руси Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Московского патриархата организовали в Киеве две отдельные акции. В каждой из них приняли участие несколько десятков тысяч прихожан.