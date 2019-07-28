Команда президента намерена провести административную реформу
Команда президента намерена провести административную реформу
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
В Белой Церкви ввели ограничительные меры из-за масштабной спецоперации по задержанию членов ОПГ (обновлено)
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
Шустер возвращается на телеканал "Украина"
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
ГлавнаяПолитика

Зеленский призвал глав церквей к диалогу

Президент написал обращение по случаю годовщины Крещения Руси.

Зеленский призвал глав церквей к диалогу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу, "чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев".

Об этом говорится в поздравлении Зеленского по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины, которое размещено в Твиттере главы государства.

"Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал Зеленский.

Напомним, по случаю Дня Крещения Руси Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Московского патриархата организовали в Киеве две отдельные акции. В каждой из них приняли участие несколько десятков тысяч прихожан.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также