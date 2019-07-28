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Евросоюз счел задержания на митинге в Москве нарушением конституционных прав

Количество задержанных превысило 1300.

Евросоюз счел задержания на митинге в Москве нарушением конституционных прав
Фото: EPA/UPG

Задержания на несанкционированном митинге в Москве нарушают права на свободу слова и собраний. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич.

"Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений. Эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены" - говорится в сообщении.

В Евросоюзе ожидают, что Россия в ходе региональных выборов в сентябре будет соблюдать обязательства, данные в рамках ОБСЕ и других международных организаций, добавила Косьянчич.

По данным рессурса "ОВД-Инфо" на утро воскресенья, в ходе акции оппозиции были задержаны почти 1388 человек. Издание пишет, что это рекордное за последние семь лет число задержанных во время акции в России.

"По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - заявили в полиции Москвы.

Новая акция протеста намечена на 3 августа.

Напомним, 27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции. Ее участники требовали зарегистрировать независимых политиков кандидатами на выборы в Мосгордуму.

Перед началом акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Илью Яшина. В отношении Жданова, Соболь и Яшина были составлены протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Их в субботу задержали дважды.

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