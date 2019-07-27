Фото: EPA/UPG

Количество задержанных на несогласованном митинге возле мэрии Москвы за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму превысило 500. Об этом сообщает Дождь.

Согласно сообщению, полиция и Росгвардия разогнали протестующих жестко, с применением дубинок.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Кроме того, полиция пришла в редакцию Дождя, где вручила главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов (ст. 141 УК РФ).

Фото: tvrain.ru

Тем временем в полиции Москвы сообщили, что в несогласованной акции оппозиции в центре Москвы участвуют около 3,5 тыс. человек, из них, по данным ведомства, около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии.

Фото: EPA/UPG

Напомним, утром в субботу стало известно о задержании незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ильи Яшина, Любови Соболь. Этому предшествовали обыски.

Последние несколько недель в Москве проходили многотысячные протесты из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать часть кандидатов на выборы в гордуму. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.