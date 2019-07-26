Жертвами авиаударов в Сирии за 10 дней стали более 100 человек, - ООН

На севере Сирии в результате авиаударов по гражданским объектам за последние десять дней погибли более 100 человек.

Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает Радио Свобода.

Удары наносили правительственные войска и союзные президенту Башару Асаду российские вооруженной силы, говорят в ООН. Мишенями ударов были, в частности, школы, больницы, рынки и пекарни.

"Речь идет о гражданских объектах. Учитывая постоянство этих атак, крайне невероятно, что все эти объекты стали их целью ошибочно", - заявила Мишель Бачелет.

Она также осудила "равнодушие мирового сообщества" к росту числа гражданских жертв в Сирии.

22 июля сирийские правозащитники сообщали, что в результате российского авиаудара в городе Маарет-ан-Нуман на севере Сирии погибли 23 человека. За день до этого жертвами операции российской авиации в Идлибе стали еще 18 местных жителей. Министерство обороны России отрицает проведение налетов и называет эту информацию "фейком".

Часть территории региона на общей основе патрулируют вооруженные силы Турции и России. Несмотря на обещания создать в регионе зону деэскалации конфликта и демилитаризованную зону, боевые действия еще продолжаются. По оценкам сирийских правозащитников, в регионе Идлиб с конца апреля погибли по меньшей мере 650 человек.