Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ

Американская актриса и наследница самой большой в мире сети отелей Перис Хилтон ведет переговоры о покупке украинского комплекса "Деренивская Купиль", который находится в предгорье Карпат в 20 км от Ужгорода.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что стороны близки к компромиссу, но пока что обсуждают детали сделки. Ожидается, что она должна быть закрыта к концу лета.

По информации издания, впервые об этом курорте американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений.

Напомним, 30 марта прошлого года Перис Хилтон впервые посетила Львов для участия в благотворительной вечеринке. Деталей о приезде звезды в Украину немного, так как ее менеджер предпочла не распространять лишней информации в прессе.

Пригласил голливудскую селебрити известный местный бизнесмен и депутат, но во сколько ему это обошлось - ни он, ни она не признались.