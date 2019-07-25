На 70 округе задержали подсчет голосов из-за массового отравления членов ОИК

От отравления пострадали 10 членов комиссии, один наблюдатель, один спасатель и двое полицейских.

Более 10 членов Окружной избирательной комиссии №70 в Закарпатской области отравились испорченной пищей. Пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель. Об это сообщил местный телеканал "Сириус".

Как сообщил председатель ОИК Василий Кошель, еду заказали неподалеку в ресторане, так как заседание по подсчету голосов должно быть непрерывным. Но пища оказалась некачественной.

Некоторые члены ОИК находятся дома, к медикам обратились шестеро пострадавших, из них четверых госпитализилировали в инфекционную больницу.

Отмечается, что симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.

Чтобы провести итоговое заседание голове ОИК удалось собрать 10 членов комиссии. Этого достаточно для кворума, однако проводили заседание без секретаря.

В то же время информации о проверках в ресторане, где заказывали еду, не поступала, о случае массового отравления не сообщала и Госпродпотребслужба.

По данным ЦИК, в округе обработаны 100% электронных протоколов, в мажоритарном округе победил кандидат от "Слуги народа" Михаил Лаба, в общегосударственном округе большинство получила "Слуга народа" - 45% голосов.