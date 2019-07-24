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Кабмин направил 1 млрд грн в медучреждения, где работают семейные врачи

Это связано со стремительным увеличением количества подписанных деклараций с семейным доктором. 

Кабмин направил 1 млрд грн в медучреждения, где работают семейные врачи
Фото: Макс Требухов

Кабинет Министров перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг в медучреждениях, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Данное постановление было принято на заседании правительства сегодня, 24 июля. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава. 

Данное решение было принято в связи с тем, что возникла потребность в дополнительном финансировании на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи, поскольку уже более 28 млн украинцев подписали декларацию с семейным доктором, и эта динамика продолжает расти. 

Все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом" - теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам. Доход зависит от объема работы. В эффективных заведениях первичной помощи, которые присоединились к трансформации, зарплаты медицинских работников выросли в 2-4 раза. 

С начала года Национальная служба здоровья Украины выплатила заведениям первичной помощи более 9,6 млрд грн по договору. 

Минздрав также отметил, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 70% украинцев, которые подписали декларацию с семейным доктором – довольны своим специалистом. 

Напомним, Осенью 2017 года Верховная Рада приняла медицинскую реформу. Она предусматривает государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом".

Киевский международный институт социологии в феврале 2019 года проводил опрос, согласно которому уже 75% украинцев подписали декларации с семейным врачом. 

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