Кабмин направил 1 млрд грн в медучреждения, где работают семейные врачи

Это связано со стремительным увеличением количества подписанных деклараций с семейным доктором.

Кабинет Министров перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг в медучреждениях, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Данное постановление было принято на заседании правительства сегодня, 24 июля. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Данное решение было принято в связи с тем, что возникла потребность в дополнительном финансировании на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи, поскольку уже более 28 млн украинцев подписали декларацию с семейным доктором, и эта динамика продолжает расти.

Все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом" - теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам. Доход зависит от объема работы. В эффективных заведениях первичной помощи, которые присоединились к трансформации, зарплаты медицинских работников выросли в 2-4 раза.

С начала года Национальная служба здоровья Украины выплатила заведениям первичной помощи более 9,6 млрд грн по договору.

Минздрав также отметил, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 70% украинцев, которые подписали декларацию с семейным доктором – довольны своим специалистом.

Напомним, Осенью 2017 года Верховная Рада приняла медицинскую реформу. Она предусматривает государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом".

Киевский международный институт социологии в феврале 2019 года проводил опрос, согласно которому уже 75% украинцев подписали декларации с семейным врачом.