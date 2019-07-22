В новую Верховную Раду проходит восемь медиков

А также одна замминистра здравоохранения.

В парламенте ІХ созыва будет семь врачей, а также трое деятелей от здравоохранения.

Вот их список. Врачи: 1. Михаил Радуцкий, совладелец "Бориса", который проходит в Раду по списку СН.

2. Врач-анестезиолог клиники “Борис” Максим Перебыйнис. Проходит в ВР по округу 212 от “Слуги народа”.

3. Марьяна Безугла - врач, волонтер, эксперт Минобороны. Проходит в ВР по округу 217 от “Слуги народа”.

4. Виктория Вагнер - главврач в областной больнице восстановительного лечения Херсонского облсовета Тоже СН, тоже мажоритарщица - Херсонская область.

5. Михаил Макаренко - депутат Киевсовета от УДАРа, главврач 5-го киевского роддома, который попадает в Раду по списку "Оппозиционной платформы "За Життя". Номер в списке 29.

6. Еще один мажоритарщик от "Слуги народа" - хирург-стоматолог Артем Дубнов, победил на округе 213.

7. Александр Кабанов - сценарист студии Квартал 95. Но по образованию он образованию врач-психотерапевт. Проходит в парламент по списку "Слуги народа". Номер в списке 92.

8. Яна Зинкевич - медик-доброволец, глава медбатальона "Госпитальеры". Проходит в парламент по списку БПП.

Также в парламент по списку "Голоса" проходит экс-замминистра здравоохранения, которая долгое время возглавляла ГО "Пациенты Украины", Ольга Стефанишина. Ожидается, что к комитете по здравоохранению может также присоединиться близкая соратница Стефанишиной - Александра Устинова из Центра противодействия коррупции (ЦПК и "Пациенты Украины" - родственные организации).