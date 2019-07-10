В СИЗО Бахмута из-за вспышки кори объявлен карантин

Карантин объявлен в 9 камерах, за последние три дня симптомы кори выявили у 4 подследственных.

В девяти камерах Следственного изолятора №6 города Бахмут Донецкой области объявлен карантин из-за вспышки кори.

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Вчера (9 июля, - ред.), в ночное время, стали поступать обращения из следственного изолятора г. Бахмут, массово обратились люди, родственники которых находятся в СИЗО #6. Обратившиеся были обеспокоены непредоставлением медицинской помощи подследственным, у которых диагностировали острое инфекционное-вирусное заболевание корь, а также сообщили, что одного из подследственных с выявленной симптоматикой продолжают держать в одной камере с другими подследственными (здоровыми)", - написал он в фейсбуке.

В тот же день Лисянский посетил СИЗО и выяснил, что вакцинация не проводилась.

"На данный момент, по информации медиков из СИЗО, карантин объявлен в 9 камерах, за последние три дня симптомы кори выявили у 4 подследственных, источник вируса не выявлен", - сообщил он.

По словам Лисянского, утром 10 июля и.о. директора Департамента здравоохранения Донецкой ОГА сообщил ему, что в СИЗО выехала бригада медиков для вакцинации.

Ранее сообщалось, что за полгода корью заболели более 55 тыс. украинцев.