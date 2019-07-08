Киев и 4 области остаются эпицентрами эпидемии кори, - Минздрав

По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 27-й недели 2019 корью заболели 485 человек - 207 взрослых и 278 детей. Эпицентрами эпидемии остаются Киев, Хмельницкая, Харьковская, Черновицкая и Днепропетровская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 4 июля 2019) корью заболели 55 776 человек (26 тыс. взрослых и 29 тыс. детей), а от осложнений вируса умерли 18 больных.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Наличие прививок по календарю - обязательное требование для посещения дошкольных учебных заведений и школ. Законность этого требования подтвердил Верховный Суд.

Минздрав Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасен. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации.

Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 4 июля в Украине было 701 358 доз. Проверить количество вакцин в вашей области можно в таблице. Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно в департамент / управление здравоохранения в вашей области: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.