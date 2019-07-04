Турчинов выступил против легализации медицинской марихуаны (Документ)

Он считает, что это будет способствовать распространению наркомании в обществе.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и его объединение религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" направило обращение к спикеру ВР Андрею Парубию и нардепам, в котором выступило против законопроекта № 10313, предлагающего легализовать медицинский каннабис.

Соответствующее обращение Турчинов опубликовал у себя в твиттере.

"Принятие Закона № 10313, которым предлагается легализовать каннабис, будет способствовать распространению наркомании в обществе", - написал Турчинов.

Фото: @Turchynov

Фото: @Turchynov

Объединение считает, что законопроект направлен на легализацию, культивирование и оборот наркотических средств, а право человека на жизнь, якобы включает в себя и свободу от наркотической зависимости.

"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества", - сказано в обращении.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Она отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Соответвующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей. После чего 20 мая в Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий легализацию медицинской марихуаны, в его поддержку выступило более 100 депутатов.