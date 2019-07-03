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Минздрав за полгода отправил на лечение за рубеж 272 украинцев

На эту программу в госбюджете заложено 689 900 000 грн.

Минздрав за полгода отправил на лечение за рубеж 272 украинцев
Фото: Pressmaster\Depositphotos

Профильная Комиссия Минздрава Украины в первом полугодии этого года отправила на лечение за границу 272 человека, из них 70 детей и 202 взрослых. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

На лечение за рубеж отправляют людей, болезни которых пока не лечатся в Украине.

Из них, на трансплантацию костного мозга направлено 106 человек, на трансплантации почек - 102 человека. Также по программе 19 человек отправили на трансплантацию печени, сердца и комплекса сердце-легкие - 12 человек, почек и печени – 13 ,2 человека направлены на трансплантацию легких и на другие виды операции 12 человек. Кроме того, проезд на лечение Минздрав оплатил шестерым пациентам.

В этом году украинцев направляют на лечение в Италию, Германию, Польшу, Швейцарию, Великобританию, Австрию, Беларусь, Индию и Турцию.

На программу «Лечение граждан Украины за рубежом» в госбюджете 2019 заложено рекордную сумму - 689 900 000 грн. Из них 608 млн грн уже выделено на лечение. На втору половину 2019 года останется ориентировочно 81 млн грн.

По состоянию на 2 июля 2019 года, в Минздрав для рассмотрения передано 235 дел. Чтобы обеспечить лечение за рубежом этим людям в полном объеме, 27 июня 2019 МЗ Украины обратилось в Министерство финансов Украины с запросом на дополнительное финансирование этой программы.

Отправка пациентов, которые будут подавать заявления на участие в программе после 2 июля - будет возможной с 2020 года.

Ежегодно количество людей, которых государство отправляет на лечение за рубеж – растет. В 2018 году на лечение направили 278 украинцев, это на 19% больше чем 2017 году.

Фото: http://moz.gov.ua

Напомним, в Украине продолжается эпидемия кори. С начала этого года корью заболели 55 300 человек: 25 987 взрослых и 29 316 детей. От осложнений умерли 18 человек. Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

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