Государство впервые начнет оплачивать услуги по профилактике ВИЧ

Это будет осуществляться в порядке закона "О публичных закупках".

12 июня Кабинет министров утвердил постановление, которое разрешило Центру общественного здоровья (ЦОЗ) закупать услуги по профилактике ВИЧ в установленном порядке закона "О публичных закупках". Об этом сообщает пресс-центр ЦОЗ.

"Это инновационный для Украины механизм, ведь отныне за средства государственного бюджета будет финансироваться не только лечение ВИЧ, но и социальная составляющая работы с пациентами", - отмечается в сообщении.

Согласно постановлению, речь идет о таких услугах: информационные и образовательные мероприятия об инфицировании ВИЧ; распространение презервативов и лубрикантов; тестирование на ВИЧ и скрининг на туберкулез; программа обмена шприцев и игл; психологическая поддержка и т.д. Кроме того, будут закупаться услуги по уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ.

На сегодняшний день Украина занимает одно из первых мест среди стран Европы по количеству ВИЧ-позитивных людей. По состоянию на начало 2019 года в стране проживает около 200 тыс. ВИЧ-позитивных людей и более 60 тыс. из них не знают о своем статусе.

Больше всего вич-позитивных людей проживает в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской и Черниговской областях а также в Киеве.

За период 1987-2018 годы в стране было зафиксировано 48 456 смертей из-за СПИДа. В мае 2019 года в Украине официально зарегистрировано 1463 новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди них у 674 пациентов диагностирован СПИД, 251 человек умер от болезней, обусловленных СПИДом.

Напомним, с 5 июня в Украине вступили в силу новые стандарты лечения ВИЧ. С этого момента все люди с ВИЧ, вне зависимости от количества вируса в крови, имеют право пожизненно получать бесплатное лечение.

Новый протокол предусматривает диагностирование ВИЧ только 2 быстрыми тестами различных производителей. Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее, а соответственно, скорее начать лечение ВИЧ-инфекции.