С 25 мая по 6 июня 1 133 человека заболели корью, - Минздрав

С начала года корью заболели 53 112 человека, из них - 28 107 детей.

За период с 25 мая по 6 июня корью заболели 1 133 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 23-й недели 2019 корью заболели 1 133 человека - 505 взрослых и 628 детей. Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отмечается в сообщении.

За этот период больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (156 больных: 97 взрослых и 59 детей), в Киеве (100 случаев: 51 взрослый и 49 детей), Тернопольской (89: 21 взрослый и 68 детей), Львовской (84 больных: 22 взрослых и 62 ребенка) и Киевской областях (80: 40 взрослых и 40 детей).

С начала года корью заболели 53 112 человека - 25 005 взрослых и 28 107 детей. От осложнений кори умерло 18 человек.

Всего с начала вспышки болезни, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Напомним, с 24 по 30 мая в Украине заболели корью 1310 человек - 643 взрослых и 667 детей.

Самые большие вспышки кори были зарегистрировано в также Харьковской области (184 больных), Киеве (128), Киевской (128), Хмельницкой (93) и Тернопольской (82) областях.