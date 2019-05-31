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"Феофанию" могут вывести из-под медреформы

Законопроект поддержал лично первый вице-премьер Кубив.

"Феофанию" могут вывести из-под медреформы
Фото: Сергей Нужненко

Правительственный комитет по экономическим вопросам 30 мая поддержал законопроект №10231, который выводит медицинские заведения в подчинении Госуправделами и Нацакадемии медицинских наук из процесса трансформации системы здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, который не согласен с таким решением.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в фейсбуке написала, что решение было принято при личном содействии председателя комитета, первого вице-премьера Степана Кубива.

"Мы видим, что не все готовы к конкуренции за пациента. Удобнее быть больницей "для своих", получать финансирование не за лучшие результаты, а из-за близости к "кому надо". Если законопроект примут в парламенте, и "Феофания", и больницы Академии медицинских наук не войдут в реформу системы здравоохранения, попасть туда можно будет как все эти годы. То есть иметь или депутатское удостоверение, или деньги, или кого-то, кто может позвонить и попросить за вас", - сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Министерство настаивает, что ведомственные медицинские учреждения, в том числе депутатская больница "Феофания", должны перейти на принцип "деньги идут за пациентом".

Для этого больницы должны превратиться в казенные или коммунальные некоммерческие предприятия и подписать договоры с Национальной службой здоровья о предоставлении медуслуг.

Напомним, в 2020 году в Украине должна начаться реформа вторичной медицинской помощи.

Она предполагает, что, получив направление от своего семейного врача к узкому специалисту, пациент сможет обратиться к любому специалисту этого профиля в любом медицинском учреждении Украины. НСЗУ будет платить медучреждению за каждую оказанную этим специалистом услугу.

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