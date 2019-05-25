Олег Картавый: "Скорая выезжает почти на все вызовы безотказно"

О том, насколько обоснованы жалобы, о реформе, о парамедиках, о реалиях работы скорой и об идеалах, к которым нужно стремиться, мы решили поговорить с экспертом, инструктором по оказанию первой помощи и директором тренинговой компании «Центр специальной подготовки» Олегом Картавым, который работает в том числе с действующими врачами скорой помощи - как муниципальной, так и частной.

В этом году в Украине должна начаться реформа экстренной медицинской помощи - на этой неделе Кабмин утвердил её концепцию и направил средства на пилотный проект в шести регионах, а также утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране. По состоянию на сегодня реформа ещё не стартовала, при это очень часто можно услышать, как на неё уже жалуются.

Фото: Макс Требухов Олег Картавый

Очень часто приходится слышать жалобы на то, что скорая якобы отказалась ехать к пациенту. Более того, многие люди уверены, что “из-за реформы теперь скорая не приезжает” и даже не пытаются её вызвать. Действительно ли скорая теперь приезжает реже?

Скорая выезжает на всё практически безотказно. Как и полиция, как и пожарная охрана. Расскажу пример из жизни нашего инструктора, который работает на одной из подстанций на левом берегу Киева. В этом районе есть человек, который постоянно вызывает по ночам скорую и полицию якобы на ДТП. И смотрит с балкона, как они ездят, ищут ДТП. Это происходит регулярно, все его знают. Но сделать ничего не могут, едут на вызов.

В этом году должна начаться реформа экстренной помощи в пяти областях Украины и в Киеве. По состоянию на сегодняшний день что-то уже изменилось в работе бригад скорой?

На данный момент никаких изменений в работе бригад экстренной помощи нет. По крайней мере, в Киеве. (И по всей Украине тоже - эту информацию LB.ua подтвердили и в Министерстве здравоохранения - Авт.)

Реформа здравоохранения абсолютно правильна и нужна. Конкретно реформа экстренной медицинской помощи состоит в том, что медики бригады скорой помощи должны быть "заточены" на оказание помощи в состояниях, связанных с непосредственной угрозой жизни, на стабилизацию состояния пациента и его транспортировку в лечебное учреждение по профилю его травмы или заболевания. Во всём мире эту работу выполняют парамедики. К большому сожалению, многие люди крайне неверно понимают этот термин – «парамедик».

Фото: Макс Требухов Олег Картавый во время передачи фондом «Каритас Украины» совместно с посольством Канады и Конгрессом Украинцев Канады автомобилей скорой помощи представителям медучреждений различных областей Украины

Слово “парамедик” иногда используется в значении “недомедик”.

К большому сожалению. Термин “парамедик” изнасилован до такой степени, что большинство считают, будто это человек, не имеющий медобразования, но обладающий какими-то элементарными знаниями по неотложной помощи. Прошел какие-то курсы и теперь оказывает помощь в зоне боевых действий, на улицах города Киева и так далее. Это крайне неправильно.

Парамедик - это человек с медицинским образованием, который специализируется на оказании помощи при неотложных состояниях и работает/служит в экстренной медицинской службе, в полиции, армии, спасательных формированиях. В первую очередь парамедик - это соответствующие образование и набор качественно поставленных практических навыков.

Чтобы укомплектовать бригады экстренной медицинской помощи, парамедиков сначала нужно обучить. Уже больше года эта специализация есть в украинской нормативно-правовой базе. Есть Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского, который начал обучать парамедиков и имеет хорошую научно-практическую базу под Тернополем. На этой базе стартовала первая транзиторная программа по переподготовке фельдшеров в парамедики.

Во время обучения медики учатся алгоритмам действий в чрезвычайных ситуациях. Например, есть алгоритм PALS - pediatric advanced life support - это алгоритм оказания помощи ребёнку при угрожающих жизни состояниях. Есть алгоритм ALS - advanced life support - как вести пациента в ситуации, когда его сердце остановилось или может остановиться. Или же ITLS - International trauma life support – системный подход к оценке травмы и эвакуации пациента с травмой.

Фото: Макс Требухов Олег Картавый во время учений Красного Креста Украины и волонтеров по отработке эвакуации пострадавших и оказания первой помощи на полигоне ДСНС под Киевом.

Время доезда скорой 10 мин в городе и 20 мин в сельской местности - это реально для Киева и Украины?

В Киеве сейчас очень сложно - из-за пробок. Но если добавить бригады, и самое главное, если бригады будут рассредоточены по району своего действия, то есть будут пункты временного базирования, то можно будет избежать пробок. Время доезда скорой зависит в том числе от ее наличия на подстанции. Из-за огромного сосредоточения людей в Киеве, его перенаселения бывает такое, что нет свободных машин, именно из-за большого количества вызовов. И именно это является первоочередной проблемой скорой помощи Киева.

Сейчас бригада скорой в Киеве обслуживает от 12 до 20 вызовов за сутки. Это очень много. И потому диспетчер не может оставить бригаду в районе временного расположения, чтобы потом она приняла вызов рядом.

Бригады колесят от вызова к вызову практически без заезда на отдых и пополнение медикаментов, и простаивают в пробках из-за необходимости везти пострадавшего через весь город в профильную больницу.

К сожалению, водители в нашей стране не знают, что скорая должна ехать по полосе разделения, и они должны уходить “елочкой”. Потому что их на автокурсах этому не учат. А водителей нашей «скорой помощи» не учат ездить по плотному трафику. К примеру, в США есть книга и практический курс обучения «Ambulance driver», и только пройдя данный курс, сотрудник получает право водить автомобиль «скорой помощи». У нас водитель - это обычный человек, без обучения вождению спецтранспорта с проблесковым маячком. В Киеве казус еще и в том, что водители не подчиняются главврачу станции скорой помощи, они вообще не сотрудники скорой, а сотрудники Киевмедспецтранса. Как правило это люди предпенсионного возраста, которые всю жизнь водили молоковоз, маршрутку или мусоровоз, а теперь им надо несколько лет стажа на госслужбе.

Под Мюнхеном произошло ДТП и в результате образовалась серьезная пробка. Работники служб спасения сняли видео проезда по «чудо-коридору» на видеорегистратор и выложили его в Facebook.

И самое паскудное - бригада скорой помощи в Киеве обязана всегда ездить с включенной мигалкой. Даже если едет на заправку. И вот представьте, водители пропускают скорую с мигалкой, а она не проезжает, потому что не торопится. Уступят они ей дорогу в следующий раз? Нет, конечно.

Если вызывать частную скорую, к какой из них лучше обратиться?

Если мы говорим о частной «неотложной помощи», то нужно отмечать месторасположение их станций. Это крайне важно. К примеру, несколько таких служб в Киеве находится в центре города, и если вы тоже в центре – это хорошо, а если за городом или на окраине?

В ситуации, когда есть угроза для жизни пациента, нужно вызывать одновременно и городскую скорую (103), и частную. У городской по Киеву 17 баз, около 126 бригад скорой помощи - она скорее всего приедет быстрее. Хотя обычно у частной больше шансов помочь - просто потому, что у них лучше укомплектованы бригады. В их бригадах по трое людей. А в городской, скорее всего, будет только два человека. Двум людям очень сложно оказывать помощь в неотложной ситуации. Кроме того, большинство сотрудников скорой помощи - предпенсионного возраста, или же те, кто только закончили учебное заведение. Врачи со скорой уходят - в больницы, в частные клиники.

Но всё-таки важно и кто первый приедет. Если первой доедет бригада государственной скорой, они уже начнут бороться за жизнь. А когда приедет частная - они присоединятся и помогут.

А городская скорая не обидится, когда увидит, что уже приехали частники и оказывают помощь?

Нет, конечно. Дежурство предусматривает, что бригада должна прибыть на все вызовы. Если приехав, они обнаружит, что частная скорая уже работает и госпитализирует пациента, городская зафиксирует этот факт и уедет. Это не является ложным вызовом.

К большому сожалению, большое количество вызовов скорой помощи - это не профильные вызовы.

Фото: Макс Требухов

Например?

Например, болит живот три дня. Это не профильный вызов.

И скорая приезжает?

Приезжает. Диспетчер 103 принимает и регистрирует вызов, и бригада обязана выехать. Все бояться жалоб на 1551 и скандалов, связанных с невыездом бригады скорой помощи. Так что, складывается ситуация, что диспетчеру легче принять вызов, а бригаде выехать на непрофильное обращение, чем руководству Станции скорой помощи оправдываться в КМДА, почему не был принят вызов.

Но ведь люди как правило вызывают скорую, если есть тревожные симптомы.

Не всегда. Часто это консультативные вызовы, без желания госпитализироваться. То есть, «приедьте и уколите мне что-то, но я никуда не поеду», или уличные случаи, когда человек пьяный лежит, и прохожие вызывают скорую. Знаете, легко быть щедрым за чужой счет.

Иногда нельзя понять, что с человеком на улице. Вот он лежит бездыханный, можно подумать, что пьяный, а на самом деле у него инсульт.

Да. Если вы видите человека, лежащего на улице, в первую очередь надо проверить его на первичные признаки жизни: сознание и дыхание. Спросить его о том, как он себя чувствует, если он может говорить. Проверить признаки неврологического дефицита: попросить улыбнуться, сжать одновременно обе ваши руки. Обратить внимание на артикуляцию. Если есть подозрение на инсульт - вызывать скорую.

Фото: Макс Требухов Олег Картавый во время учений Красного Креста Украины и волонтеров на полигоне ДСНС под Киевом

А если он без сознания?

Если человек лежит на улице без сознания - это профильный вызов. Потому что есть угроза жизни. Не имеет значения причина потери сознания - травма, алкоголь, любой другой наркотик. Бессознательное состояние - это ЧС. Но в большинстве случаев люди, которые вызывают скорую к пьяным, даже не пытаются выяснить, в сознании те или нет. Не подходят на близкое расстояние, не включаются в процесс.

Это считается ложным вызовом?

Иногда. Но есть также понятие вызова по социальным показателям. Если человек в мороз не может дойти домой, потому что он алкоголизирован и находится под воздействием наркотических веществ, то нужно его эвакуировать туда, где он не замёрзнет. Но, к сожалению, в Киеве есть только два «вытрезвителя» - Киевская городская наркологическая клиника «Социотерапия», улица Качалова, 5 и на территории Киевской клинической больницы №3, ул. П.Запорожца,26. И если там все места заняты, то «больного» кладут в терапию, рядом теми, кто находится на лечении.

Кстати, в одной из больниц Киева бомж начал помогать как санитар. Его перед этим конечно помыли, приодели. Ему было где спать и где кушать, а бригадам “скорой” было кому помочь выгружать пациентов. Человек обрёл лицо. Если ты готов работать - то работа найдётся.

Вытрезвители на самом деле нужны?

Нужны, конечно. Пьяного человека некуда деть. Он здоровый, целый, просто пьяный. Везти его в токсикологию, где люди лежат с отравлением угарным газом и т.д., нет смысла.

Фото: Макс Требухов

Приведу пример прошлого года, когда была Лига Чемпионов в Киеве. Город был благополучно разорен толпами фанатов. Из парка Шевченко сотрудники «скорой помощи» забрали болельщика, англичанина, в состоянии алкогольной комы. Медики еще пытались угадать, какого цвета у него футболка была до рвоты. И вот этого человека они привезли в Больницу скорой медицинской помощи, в единственное отделение, где есть токсиколог. И оказались… седьмыми в очереди из каталок. Представьте себе, 7 бригад “скорой” стоят и ждут, чтобы отдать пациентов токсикологу. И помочь никто из других врачей не может, потому что хирург токсикологу не помощник.

Кстати, реформа здравоохранения предусматривает в том числе создание emergency department - то есть, в больнице, куда приезжает скорая, должна оказываться вся необходимая помощь, которая может понадобиться при неотложном состоянии. В том числе должен быть токсиколог.

Количество людей, которые хотят уметь оказывать первую медицинскую помощь, ходят на курсы, растёт?

Мейнстримом это стало в 2014 году, когда началась война. К сожалению, люди стали приходить на курсы первой помощи из-за боевых действий. Я говорю к сожалению, потому что это должен быть вопрос личной ответственности, а не просто страха.

Чаще всего приходят на курсы молодые люди - от 23 до 45. Конечно же, с высшим образованием. И, в основном, это женщины - более 60%.

Есть ещё люди, которые по своим должностным обязанностям должны уметь надавать домедицинскую помощь...

Согласно статье 12 Закона Украины про экстренную медицинскую помощь, в Украине должны уметь оказывать первую домедицинскую помощь полицейские, сотрудники ГосЧС, проводники на транспорте - да-да, а не только выдавать чай. Обязаны и чаще всего не умеют оказывать домедицинскую помощь фармацевты - очень важно знать об этом, потому что сами они это скрывают.

Фото: Макс Требухов

А сотрудники метрополитена?

Тоже. Киевский метрополитен - это наиболее посещаемое место в Украине, полтора миллиона людей в день. Но при этом Киевский метрополитен отказывается учить свой персонал оказанию первой помощи.

Они упираются, объясняя это тем, что якобы нет законодательной базы. Но на самом деле она есть. Любое производственное объединение должно обеспечить охрану труда. А в её рамках - и первую помощь. Так что метрополитен просто не знает законов. Это кроме того, что в их ситуации не научиться оказывать первую помощь - это просто вредительство.