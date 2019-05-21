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Больше 100 депутатов предложили легализовать медицинскую марихуану

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.

Больше 100 депутатов предложили легализовать медицинскую марихуану
Фото: EPA/UPG

Более 100 депутатов Верховной Рады предложили парламенту легализовать медицинскую марихуану. Соответствующий законопроект №10313 был зарегистрирован в Раде 20 мая.

Этот проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь предусматривает легализацию каннабиса в медицинских целях.

Текст законопроекта пока еще отсутствует.

Напомним, 30 января на сайте парламента опубликовали петицию с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях. По состоянию на 12 мата петиция набрала необходимое количество подписей – 25 тысяч.

20 марта Комитет Верховной Рады Украины по правам человека рассмотрел эту электронную петицию. Никто из членов комитета не выступил против петиции. Но голосования по вопросу не было, так как не было кворума.

На заседании комитета обсуждалась возможность создать рабочую группу с привлечением представителей других профильных комитетов.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун также выступала за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Супрун отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

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Источник: "Украинские новости"
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