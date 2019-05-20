Представитель Кабмина в ВР подал в отставку

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке.

Об этом Денисенко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию заявления.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Ранее сегодня заявление об отставке написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая предложил Кабмину уйти в отставку.

Кроме того, на церемонии инаугурации Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.