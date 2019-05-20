Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
ГлавнаяПолитика

Представитель Кабмина в ВР подал в отставку

Денисенко написал заявление о сложении полномочий.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке.

Об этом Денисенко сообщил на своей странице в  Facebook, опубликовав фотокопию заявления.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Ранее сегодня заявление об отставке написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая предложил Кабмину уйти в отставку.

Кроме того, на церемонии инаугурации Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также