У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Германия выделила Украине 82 млн евро на реформы

Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь.

Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского. Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году", - написал он на своей странице в Twitter.

Соответствующий протокол 20 мая был подписан в Киеве.

Напомним, глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина не смогла использовать 8 млрд евро помощи, которые были ей выделены.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также