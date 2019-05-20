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Киевский суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда Крыма

Арест Чернобуку продлен до 27 июня.

Киевский суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда Крыма
Фото: facebook/Larysa Sargan

Голосеевский районный суд Киева 20 мая продлил арест бывшему председателю Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил до 27 июня 2019 года меру пресечения в виде содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым", – сообщили в пресс-службе Прокуратуры Автономной Республики Крым.

В марте 2014 года Чернобук публично поддержал аннексию Крыма Россией. Несмотря на это незаконные власти Крыма уволили его с должности и запретили въезд на полуостров. В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

В июле 2018 года Чернобуку заочно было объявлено подозрение в госизмене. 19 июля его объявили в розыск и в начале ноября задержали в Киеве.

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