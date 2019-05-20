Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии

Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.

По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров"» с прицелом на электорат юго-востока. Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.

Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).

Интересно, что по данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".

"Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже", - сказал Геннадий Кернес в телефонном разговоре с Lb.ua.

В свою очередь Геннадий Труханов эти сведения также подтвердил, отметив: "Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах".

Как известно, ранее в интервью Lb.ua Труханов довольно скептически комментировал идею «партии меров». Правда, тогда речь шла об Ассоциации городов Украины как фундаменте ее создания и Виталии Кличко как главном лоббисте. Сейчас он поясняет эту свою реплику тем, что Ассоциация городов - "структура, созданная сверху, тогда как мы говорим - и это очень важно - об объединении по инициативе снизу".

По мнению Труханова, краткие сроки досрочной избирательной кампании не являются помехой для успеха проекта, поскольку "в наших городах у нас очень высокие рейтинги и время на раскрутку не требуется". Относительно всего остального он сообщил, что проект в стадии обсуждения и с конкретикой пока не определились.