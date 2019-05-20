Утро новых надежд

19 мая был стандартный день старой — дай Бог, чтоб таки прекратилась,— эпохи. День траура с перенесенной из-за траура инаугурацией не помешал ни велопробегу в Харькове, ни футболу сразу во всех лигах (что и в обычные дни на чемпионате Украины бывает в один день нечасто), ещё и с переносом на день траура того матча, который должен был состояться раньше (а ведь кто был на футболе — знает: там обстановка от траура далека), ни кинокомедиям в кинотеатрах всей страны — только «Мошенницы» (США, 16+) шли в траурный день в 26 кинотеатрах только Киева, не говорю уже о всех других городах, и никаких при этом воплей о трауре, в том числе от института национального исторического беспредела, то есть «мешал» траур только инаугурации и ничему больше.

Фото: EPA/UPG

Это прекрасная иллюстрация уходящим (очень надеюсь) традициям лицемерия и ханжества, когда даже святыни становятся предметом политического торга и спекуляций.

Такой же пошлой спекуляцией стала выходка с попыткой сделать невозможным разгон Рады, которая давно всем надоела.

Не думаю, что какой-либо суд рискнёт ради неё бороться с народом Украины: этот состав ВР того не стоит.

Наиболее же упёртым защитникам своего права от своего народа напомню: Декларацию Независимости Украины некие умники тоже считали противоречащей действовавшим на тот момент законам, как (кстати) и оба Майдана, но никто в этой связи ничего не смеет отменять — ни независимость, ни антифальсификационную общенародную революцию, ни Достоинство Украины.

Утро 20 мая стало утром новых надежд. Первые шаги Президента действительно обнадёживают.

И — любителям предзнаменований и символов. Упавшая президентская «ксива» важна не тем, что упала, а тем, что мгновенно была поднята (человеком вне телевизионного кадра!) и возвращена куда положено. Это действительно знак: людям, всему народу ещё предстоит помогать своему Президенту. Именно с небывалой народной поддержкой только и сможет он выполнить свою миссию.

Помоги ему, Господи!

Помоги ему, Украинский Народ!

Слава Украине!