Утро новых надежд

Это прекрасная иллюстрация уходящим (очень надеюсь) традициям лицемерия и ханжества, когда даже святыни становятся предметом политического торга и спекуляций.
Такой же пошлой спекуляцией стала выходка с попыткой сделать невозможным разгон Рады, которая давно всем надоела.
Не думаю, что какой-либо суд рискнёт ради неё бороться с народом Украины: этот состав ВР того не стоит.
Наиболее же упёртым защитникам своего права от своего народа напомню: Декларацию Независимости Украины некие умники тоже считали противоречащей действовавшим на тот момент законам, как (кстати) и оба Майдана, но никто в этой связи ничего не смеет отменять — ни независимость, ни антифальсификационную общенародную революцию, ни Достоинство Украины.
Утро 20 мая стало утром новых надежд. Первые шаги Президента действительно обнадёживают.
И — любителям предзнаменований и символов. Упавшая президентская «ксива» важна не тем, что упала, а тем, что мгновенно была поднята (человеком вне телевизионного кадра!) и возвращена куда положено. Это действительно знак: людям, всему народу ещё предстоит помогать своему Президенту. Именно с небывалой народной поддержкой только и сможет он выполнить свою миссию.
Помоги ему, Господи!
Помоги ему, Украинский Народ!
Слава Украине!