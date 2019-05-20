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У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение

Документ соскользнул с подушки, которую держал боец почетного караула.

У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Фото: пресс-служба президента

Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации.

Видео опубликовано "Цензор.НЕТ".

Во время церемонии Зеленский получил удостоверение и передал его одному из бойцов почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку.

Через несколько секунд, удостоверение соскользнуло на пол. Один из участников церемонии поднял его и положил на место.

Напомним, во время инаугурации президента Петра Порошенко 7 июня 2014 солдату почетной стражи стало плохо, и он едва не упал под ноги президенту, когда тот заходил в Верховную Раду.

Во вступления в должность Виктора Януковича, перед ним закрылись двери парламента. Ситуацию тогда спас почетный караул - бойцы оттолкнули дверь и не дали ей снова захлопнуться перед носом нового президента.

Третий президент Украины Виктор Ющенко после "Оранжевой революции" принимал присягу 23 января 2005 года. Его инаугурация проходила в два этапа: торжественная часть в здании парламента и вторая - на Майдане. После произнесения речи Ющенко выпустил в небо белых голубей, но один из них не мог взлететь, тогда президент не растерялся и помог ему подняться в небо.

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