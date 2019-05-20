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Кошевой не собирается идти в политику

Ему такой вариант никто и не предлагал.

Кошевой не собирается идти в политику
Фото: Макс Левин

Актер «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что не планирует идти в политику. Об этом он сказал журналистам  по приезду на инаугурацию Владимира Зеленского, передает LIGA.net.

Кошевой отметил, что в политике себя не видит и считает, что параллели с сериалом "Слуга народа" нельзя проводить. В этом сериале актер исполнял роль министра иностранных дел.

Также Кошевой подчеркнул, что вариант уйти в политику ему и не предлагали. На вопрос, собирается ли кто-то другой из "Квартала" менять деятельность на политический вектор - Кошевой ответил, что не в курсе.

Напомним, сегодня, 20 мая 2019 года состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Зеленского. Он стал шестым президентом Украины и заявил, что на протяжении своей жизни он пытался делать все, чтобы украинцы улыбались, а следующие 5 лет сделает все, чтобы украинцы не плакали.

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