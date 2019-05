Коаліція – виходу немає (короткий курс з антишахрайства)

Фото: Макс Требухов

Чи містить Конституція засади припинення діяльності (ну хоча б порядок виходу) з Коаліції - ні.

Чи містить закон «Про Регламент Верховної Ради України» хоча б термін «Коаліція» - ні. (Раніше, ще у 2010, засади, і формування, і організації, і припинення).

Чи були спроби внести зміни до Регламенту – так, три законопроекти (лежать лежнем).

Що таке «Угода про Коаліцію» - як правник, навіть не знаю, якийсь текст, 12 кеглем. До нормативних актів не відноситься, тому не є обов’язковим до виконання (мабуть тому і не виконувався ніколи). В нормативних документах (Про Кабінет Міністрів) згадується лише «Угода про формування Коаліції», навіть не «Угода про Коаліцію».

Чи можна достроково припинити повноваження Верховної Ради України (в ситуації як зараз) – ні. (Має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, лише якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції. Відповідно до статті 83 - Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України. Отже, якби в листопаді 2014 року, раптом не сформували, тоді б міг (Порошенко).

Конституція України визначає «правовий порядок» як те, що громадяни можуть робити все те, що не заборонено, а органи влади зобов’язані лише те, що дозволено Конституцією та законами.

«Правовий порядок» підтримується через «правову дисципліну», а не через постійну «правову асенізацію».

RESUME

«Ми виходимо з Коаліції» (2016,2019) - ні!

(Це лише самоусунення у неконституційний спосіб).

«Коаліція припинила існування» - ні!

(Відстутнє нормативне підґрунтя).

«Достроково припинити повноваження Верховної Ради» - NІТ! (Відстутні нормативні підстави).

Треба було не чубитись, а зміни в нормативне підґрунтя вносити, тоді б кудись вийшли, або розпускались.

А тепер - ні!

Працюйте, та ставте оцінки Уряду (розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України)!

«Повертайтесь» у 2014 і домовляйтесь... поки час є.

P.S. Cheshire Cat: Only a few find the way, some don't recognize it when they do - some... don't ever want to.