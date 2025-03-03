Драпатий визнав ворожий удар по українському військовому полігону

Він призначив розслідування військової контррозвідки, аби встановити всіх, хто того дня ухвалив рішення або не ухвалив їх вчасно.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий визнав ворожий удар по полігону. Він не назвав місце удару, але висловив співчуття родинам загиблих і побратимам.

За словами Драпатого, триває розслідування обставин трагедії. Він запевнив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати обставини.

"Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", – сказав він.

Драпатий призначив перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися".

"Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, – усі вони ганьблять Збройні Сил України", – сказав він.

Сухопутні війська повідомили в Facebook, що ракетна атака відбулася 1 березня. Є і загиблі, і поранені.

"1 березня один із підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України став ціллю ворожого ракетного удару. На жаль, є загиблі та поранені", – йдеться у повідомленні.

Триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. За даними журналіста Юрія Бутусова, ворог атакував полігон у Черкаському Дніпропетровської області, пише Новинарня. За його інформацією, загинули близько 30 військових, поранені ще близько 100. На цьому полігоні дислокувався 168-ий батальйон резерву, який значною мірою складався з військових, які повернулися після СЗЧ.

За інформацією волонтера Сергія Стерненка, для коригування ракетного удару ворог використав дрон. Полігон розташована у понад 100 км від лінії бойового зіткнення.