Драпатий визнав ворожий удар по українському військовому полігону

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий визнав ворожий удар по полігону. Він не назвав місце удару, але висловив співчуття родинам загиблих і побратимам.
За словами Драпатого, триває розслідування обставин трагедії. Він запевнив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати обставини.
"Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", – сказав він.
Драпатий призначив перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися".
"Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, – усі вони ганьблять Збройні Сил України", – сказав він.
Сухопутні війська повідомили в Facebook, що ракетна атака відбулася 1 березня. Є і загиблі, і поранені.
"1 березня один із підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України став ціллю ворожого ракетного удару. На жаль, є загиблі та поранені", – йдеться у повідомленні.
Триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. За даними журналіста Юрія Бутусова, ворог атакував полігон у Черкаському Дніпропетровської області, пише Новинарня. За його інформацією, загинули близько 30 військових, поранені ще близько 100. На цьому полігоні дислокувався 168-ий батальйон резерву, який значною мірою складався з військових, які повернулися після СЗЧ.
За інформацією волонтера Сергія Стерненка, для коригування ракетного удару ворог використав дрон. Полігон розташована у понад 100 км від лінії бойового зіткнення.