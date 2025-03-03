Десятеро людей постраждали на Харківщині через російську агресію, зокрема дитина.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Вчора ввечері, близько 22:00 дрон влучив у дах та фасад будинку на п’ятому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку у Київському районі Харкова. Пошкоджено будівлі поряд та автомобілі, постраждали 8 людей (з них 1 дитина 6 років). Усі отримали медичну допомогу на місці.

У той же час невстановлений безпілотник впав на відкритій місцевості біля м.Ізюм.

Перед цим зафіксували падіння дрона біля с.П’ятигорське Ізюмського району. Вибухів не зафіксовано, постраждалих немає.

У с.Борова того є району БпЛА влучив у будівлю котельні, пошкоджено покрівлю будівлі.

У с.Довжик Богодухівського району унаслідок влучання 4 КАБ на відкриту територію пошкоджено 2 складських приміщення, 4 приватні будинки, електромережі, постраждали жінка та чоловік.

У тому ж районі у с.Клинова Новоселівка унаслідок влучання пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди.

А за межами с.Рідне КАБ влучив у землю на відкритій території.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.