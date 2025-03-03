Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
ГоловнаСуспільствоВійна

Десятеро людей постраждали на Харківщині через російську агресію

Серед постраждалих є дитина. 

Десятеро людей постраждали на Харківщині через російську агресію
Наслідки обстрілу Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Десятеро людей постраждали на Харківщині через російську агресію, зокрема дитина.

Про це повідомили у Харківській ОВА. 

Вчора ввечері, близько 22:00 дрон влучив у дах та фасад будинку на п’ятому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку у Київському районі Харкова. Пошкоджено будівлі поряд та автомобілі, постраждали 8 людей (з них 1 дитина 6 років). Усі отримали медичну допомогу на місці. 

У той же час невстановлений безпілотник впав на відкритій місцевості біля м.Ізюм.

Перед цим зафіксували падіння дрона біля с.П’ятигорське Ізюмського району. Вибухів не зафіксовано, постраждалих немає.

У с.Борова того є району БпЛА влучив у будівлю котельні, пошкоджено покрівлю будівлі.

У с.Довжик Богодухівського району унаслідок влучання 4 КАБ на відкриту територію пошкоджено 2 складських приміщення, 4 приватні будинки, електромережі, постраждали жінка та чоловік.

У тому ж районі у с.Клинова Новоселівка унаслідок влучання пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди.

А за межами с.Рідне КАБ влучив у землю на відкритій території.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.

  • Мирний житель Купʼянщини постраждав через атаку російського дрона. Чоловік їхав на мопеді під час ворожої атаки.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies