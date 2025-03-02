Головне за неділю, 2 березня: майже 100 боєзіткнень, саміт європейських лідерів у Лондоні

Бойові дії на Донеччині, 97 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1103-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 97 бойових зіткнення.

Окупанти зосереджують зусилля на Покровському та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 березня – в новині.

Російські терористи атакували з безпілотника громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона.

Станом на 14:30 кількість поранених внаслідок чергового теракту рашистів зросла до 10, з них 4 у важкому стані.

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Обмін полоненими та повернення незаконно вивезених в Росію дітей мають передувати перемир'ю.

Про це йдеться в заяві Офісу президента України за результатами саміту в Лондоні.

"Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру", - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що на саміті в Лондоні обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також - збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

Більше інформації – в новині.

Україна спільно з Великою Британією та Францією розроблять план припинення бойових дій.

Про це заявив в ефірі ВВС прем’єр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Financial Times.

«Ми домовилися, що Велика Британія разом із Францією та, можливо, ще одним чи двома іншими працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій. Тоді ми обговоримо цей план зі США», — заявив він.

Виступаючи напередодні саміту європейських лідерів, Стармер сказав, що європейська «коаліція охочих» — на чолі з Великою Британією та Францією — запропонує розмістити війська в Україні для дотримання режиму припинення вогню.

Уряд Великої Британії дозволить Україні використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2 мільярди доларів США) експортного фінансування Великої Британії на придбання понад 5 000 ракет протиповітряної оборони.

Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер на пресконференції за підсумками саміту в Лондоні, передає ВВС.

Стармер зазначив, що виготовлятимуть ракети в Белфасті, створюючи робочі місця в оборонному секторі Великобританії.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер намагається залучити британського монарха Чарльза ІІІ в якості посередника між президентами США та України, повідомляє The Telegraph.

“Пан Трамп вважає короля своїм другом. Чарльз був активним прихильником України, раніше двічі зустрічався з паном Зеленським і його дружиною. Сер Кір, його третій прем'єр-міністр, зустрічається з ним принаймні щотижня для консультації, — зазначає видання. — Оскільки обидва президенти страждають від «розбірок» у Білому домі, які налякали Європу та викликали захоплення у російських державних ЗМІ, тепер сер Кір має йти по дипломатичному канату, до якого він не міг бути готовим. Потрібен посередник і швидко”.

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