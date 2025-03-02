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На Миколаївщині знайшли тіло другого хлопчика, який провалилася під лід (оновлено)

Трагедія сталася у Первомайську на річці Синюха.

На Миколаївщині знайшли тіло другого хлопчика, який провалилася під лід (оновлено)

У Миколаївській області рятувальники знайшли тіло другого хлопчика, який провалилася під лід, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

1 березня у Первомайську двоє дітей зникли на річці Синюха. Зранку рятувальники та водолази виявили тіло 10-річного хлопчика.

Близько 14:00 рятувальники виявили тіло 6-річного хлопчика, який напередодні разом із двоюрідним братом зник біля річки.

До пошуків залучали рятувальників, поліцію, медиків, використовували човен, підводний робот Fifish та дрон.

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