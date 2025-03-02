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ЦПД: РФ поширює фейки щодо нібито депортації українських мігрантів

Фейк поширюють лише у російських телеграм-каналах без посилання на будь-яке джерело інформації.

ЦПД: РФ поширює фейки щодо нібито депортації українських мігрантів
Фото: ЦПД

Російські пропагандистські канали поширюють чергову фейкову інформацію про начебто наміри адміністрації президента США депортувати українських мігрантів через їхню участь у масових заходах на підтримку України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Російські Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію, ніби адміністрація президента США ініціює висилку українських мігрантів через їхню участь у масових заходах на підтримку України та що до організації цих мітингів буцімто причетні якісь "кримінальні мережі". Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних подібних заяв від представників влади США чи правоохоронних органів не було", — йдеться в повідомленні.

Поширюється ця брехня лише по російських телеграм-каналах без посилання на будь-яке джерело інформації.

У ЦПД підкреслюють, що розповсюджуючи подібні фейки, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українців за кордоном, створивши їхній образ як "порушників закону". 

Також ворог намагається применшити підтримку України за кордоном, сформувавши ілюзію "штучності" проукраїнських масових акцій.

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