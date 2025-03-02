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Bloomberg: Ізраїль припиняє допомогу Газі, ХАМАС відмовився від нової ідеї перемир'я США

Представник Трампа Віткофф вимагає продовження тиші на Рамадан і Песах.

Bloomberg: Ізраїль припиняє допомогу Газі, ХАМАС відмовився від нової ідеї перемир'я США
Підготовка до Рамадану у місті Хан-Юніс на півдні Смуги Газу
Фото: EPA/UPG

Ізраїль припинив усю гуманітарну допомогу та інші іноземні поставки у зруйновану війною Смугу Гази на тлі закінчення сьогодні шеститижневого перемир'я з ісламістським терористичним угрупованням ХАМАС, пише Bloomberg.

Угруповання, яке підтримує Іран, відмовилося від пропозиції США про продовження призупинення бойових дій. Припинення допомоги було погоджено зі США, повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

“Якщо ХАМАС далі буде непокірним, будуть подальші наслідки”, ‒ раніше заявили в офісі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. 

ХАМАС назвав дії Ізраїлю “дешевою формою шантажу, військовим злочином та прямим порушенням угоди”, яка передбачала потенційне припинення 16-місячного конфлікту.

Розбіжності з приводу довгострокового майбутнього ХАМАСу перешкодили просуванню до другої фази угоди, що передбачає повне виведення військ Ізраїлю з Гази і звільнення заручників, що залишилися там.

Відповідно до пропозиції, висунутої спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом, Ізраїль заявив, що готовий укласти нове перемир'я, яке охопить священний для мусульман місяць Рамадан і єврейське свято Песах. Близько половини з 59 заручників буде повернуто негайно, а решту ‒ за відкладеною угодою про безстрокове припинення бойових дій, заявив Ізраїль.

Переговори проходили за посередництва Катару та Єгипту, а Віткофф виступив перед арабськими державами, які підтримують США.

ХАМАС зі свого боку заявив, що “не відступить” від вимог другої фази. “Єдиний шлях до регіональної стабільності та повернення ув’язнених ‒ це повна реалізація угоди, починаючи з другого етапу, який включає постійне припинення вогню, повний відхід, реконструкцію та звільнення ув’язнених відповідно до взаємно узгодженої угоди. Це наша тверда позиція”, ‒ заявив офіційний представник ХАМАСу Махмуд Мардаві.

Ізраїль за підтримки США хоче, щоб друга фаза означала “кінець правління та арсеналу ХАМАСу”. ХАМАС продемонстрував готовність відмовитися від керування, але “не від своїх ракет і гвинтівок”.

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Імпорт гуманітарної допомоги, життєво необхідної для мас збіднілих і переміщених палестинців у Газі, активізували під час перемир’я. Саар, міністр закордонних справ, сказав, що ХАМАС перетворив “величезний” імпорт, що надходить до Гази, на фінансовий ресурс. “Ми готові вести переговори щодо другого етапу відповідно до наших принципів. Питання в тому, що ви робите в цей час? Ви збираєтеся дати припинення вогню безкоштовно?”, ‒ додав він.

Коментатор ізраїльського армійського радіо припустив, що палестинці накопичили достатньо палива та їжі, щоб вижити й продовжувати боротьбу.

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