Єгипет заявив, що Ізраїль та ХАМАС почали перемовини про другий етап перемир'я

У Каїрі відбулася зустріч представників Ізраїлю, Катару та Сполучених Штатів, яка знаменує початок переговорів про реалізацію другого етапу мирної угоди між урядом Біньяміна Нетаньягу та палестинським угрупованням ХАМАС.

Як пише The Guardian, про перемовини повідомила єгипетська сторона. Державні ЗМІ розповіли, що обговорення подальшої долі Смуги Гази та процесу остаточного звільнення усіх ізраїльських заручників було "інтенсивним". Очікується, що невдовзі особисто керувати процесом прибуде спецпосланець Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

У суботу завершується час, відведений у мирній угоді для першого етапу припинення вогню. За відсутності перемовин війна між Ізраїлем та ХАМАСом ризикувала знову перейти до гарячої стадії.

Проблемною залишається позиція Ізраїлю щодо неприйняття контролю ХАМАСу над Смугою Гази. Для остаточного припинення конфлікту ЦАХАЛ має вивести війська з палестинського анклаву.