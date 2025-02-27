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ХАМАС обміняв тіла чотирьох заручників на 620 палестинських в'язнів

Перший етап перемир'я завершено, далі - невизначеність.

ХАМАС обміняв тіла чотирьох заручників на 620 палестинських в'язнів
Звільнені палестинські в'язні прибувають на Західний берег Йордану
Фото: EPA/UPG

Уряд Біньяміна Нетаньягу підтвердив отримання Ізраїлем тіл чотирьох заручників, що померли під час перебування під контролем ХАМАСу. Палестинське угруповання натомість змогло забрати 620 звільнених з ізраїльських тюрем в'язнів.

Як пише Reuters, загиблі заручники ідентифіковані як Цахі Ідан, Іцхак Ельгарат, Охад Яхаломі та Шломо Манцур. Усі четверо потрапили в полон до бойовиків 7 жовтня 2023 року, під час атаки ХАМАСу на Ізраїль. Причини їхньої смерті має з'ясувати медична експертиза.

Цей обмін завершує перший етап передбаченого договором про припинення вогню перемир'я. Далі сторони мають домовлятися про остаточні умови завершення війни - але не поспішають це робити. 

ХАМАС заявив, що не отримував від Ізраїлю пропозицій щодо подальших кроків. У Єрусалимі визнали, що прагнуть продовжити звільнення заручників, але поки не готові визначитися з тим, як житиме Смуга Гази після війни. 

  

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