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Уряд Орбана хоче перенести будапештський прайд у закрите приміщення

ЛГБТК+ спільнота десятиліттями мала право вільно пройтися одним з центральних бульварів міста.

Уряд Орбана хоче перенести будапештський прайд у закрите приміщення
Прайд у Будапешті на бульварі Андраши
Фото: The Guardian

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що організатори цьогорічного прайду у Будапешті "можуть не марнувати зусиль, бо лише дарма витратять час та гроші". Як поясник керівник його апарату Гергель Гуляш, йдеться про те, що парад, який роками вільно проходив у середмісті, заборонять проводити просто неба.

За інформацією The Guardian, консервативний уряд Орбана вирішив змусити ЛГБТК+ спільноту перенести свій захід з бульвару Андраши, де він відбувався упродовж десятиліть, у "закрите приміщення". 

Причиною для обмеження прайду назвали суголосну кремлівським наративам "турботу про дітей, які не мають зазнавати пропаганди". З 2021 року в країні діє скандальний закон щодо "заборони просування гомосексуальності серед неповнолітніх", який зазнавав критики з боку Євросоюзу.

Угорщина за час перебування Орбана при владі суттєво обмежила права ЛГБТК+ спільноти. Гей-парам практично заборонили всиновлювати дітей, а одностатеві шлюби зробили антиконституційними, включивши до основного закону положення про союз "одного чоловіка та однієї жінки".

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