Він вручив копії Вірчих Грамот у Міністерстві зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Федір Шандор вручив копії Вірчих Грамот у Міністерстві зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

Про це повідомили на сторінці посольства України в Угорщині у фейсбуці.

"Сьогодні Посол України в Угорщині Федір Шандор зробив перший крок до свого офіційного визнання Угорщиною, вручивши копії Вірчих Грамот протокольній службі МЗЕЗС Угорщини", – йдеться у дописі.

Відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення послом Вірчих Грамот Президенту Угорщини Томашу Шуйоку.

"Впевнені, що це надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин", – зазначили у посольстві.

Фото: Фейсбук посольства України в Угорщині Новий посол України Федір Шандор починає роботу в Угорщині