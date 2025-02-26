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Новий посол України Федір Шандор починає роботу в Угорщині

Він вручив копії Вірчих Грамот у Міністерстві зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

Новий посол України Федір Шандор починає роботу в Угорщині
Федір Шандор

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Федір Шандор вручив копії Вірчих Грамот у Міністерстві зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

Про це повідомили на сторінці посольства України в Угорщині у фейсбуці. 

"Сьогодні Посол України в Угорщині Федір Шандор зробив перший крок до свого офіційного визнання Угорщиною, вручивши копії Вірчих Грамот протокольній службі МЗЕЗС Угорщини", – йдеться у дописі. 

Відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення послом Вірчих Грамот Президенту Угорщини Томашу Шуйоку.

"Впевнені, що це надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин", – зазначили у посольстві. 

Новий посол України Федір Шандор починає роботу в Угорщині
Фото: Фейсбук посольства України в Угорщині
Новий посол України Федір Шандор починає роботу в Угорщині

  • 24 лютого Федір Шандор написав, що вирушив до Будапешта для виконання своїх обов’язків.
  • Ще в березні 2023 року Угорщина та Україна обговорювали кандидатуру професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук і молодшого сержанта ТРО Федора Шандора на посаду посла України в Угорщині.
  • Проте призначення відкладалося, бо зокрема Шандору треба було звільнитись зі Збройних Сил України. 
  • Шандор, окрім служби в теробороні, відомий ще й тим, що активно працює над українсько-угорськими відносинами, зокрема писав про українсько-угорську дружбу. 
  • Також він зіграв ключову роль у зборі, який угорські цивільні запустили для, серед іншого, солдатів угорського походження. Збір наразі становить кілька десятків мільйонів форинтів.
  • Федір Шандор раніше передав консулу Угорщини в Ужгороді угорський прапор, підписаний військовими. Це символ угорської революції 1956 р., коли угорці повстали проти російської окупації і використовували угорський прапор з вирізаним комуністичним гербом.
  • Також Шандор відомий тим, що читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.
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