Переможець виборів у Німеччині Мерц їде у Францію для переговорів із Макроном

Ппід час візиту Мерца планується обговорити політичну ситуацію в Німеччині після виборів.

Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц їде у Париж, де проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає Politico.

Перед цим Макрон провів відеоконференцію з європейськими лідерами, де поінформував їх про свої нещодавні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час цих перемовин ішлося про торгові відносини між США та ЄС, майбутнє НАТО та проблеми безпеки у Східній Європі.

Для Мерца це буде перший закордонний візит після успішних результатів його партії на федеральних виборах у Німеччині.

Джерела видання зазначили, що під час візиту Мерца планується обговорити політичну ситуацію в Німеччині після виборів, перебіг коаліційних переговорів та трансатлантичні відносини як продовження діалогу Макрона з Трампом.