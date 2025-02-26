Переможець виборів у Німеччині Мерц їде у Францію для переговорів із Макроном

Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц їде у Париж, де проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає Politico.
Перед цим Макрон провів відеоконференцію з європейськими лідерами, де поінформував їх про свої нещодавні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час цих перемовин ішлося про торгові відносини між США та ЄС, майбутнє НАТО та проблеми безпеки у Східній Європі.
Для Мерца це буде перший закордонний візит після успішних результатів його партії на федеральних виборах у Німеччині.
Джерела видання зазначили, що під час візиту Мерца планується обговорити політичну ситуацію в Німеччині після виборів, перебіг коаліційних переговорів та трансатлантичні відносини як продовження діалогу Макрона з Трампом.
- 25 лютого Мерц офіційно підтвердив, що коаліційні переговори між своєю партією - Християнсько-демократичним союзом (ХДС) - та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) щодо формування нового уряду.