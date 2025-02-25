Переможець виборів у Німеччині Мерц почав коаліційні перемовини щодо формування нового уряду

Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що коаліційні переговори між його партією - Християнсько-демократичним союзом (ХДС) - та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) щодо формування нового уряду розпочалися, передає The Guardian.
«Я не можу нічого сказати про зміст сьогоднішніх переговорів, бо для цього ще зарано. Але я припускаю, що ми їх активізуємо найближчими днями», - сказав Мерц.
Переговорний процес проведуть спільно з лідером ХСС Маркусом Зедером.
Мерц наголосив на невідкладності проблем, з якими доведеться зіткнутися новому коаліційному уряду, що й обумовило необхідність швидкого початку переговорів.
Серед пріоритетних напрямків роботи Мерц визначив три ключові сфери:
- зовнішню та безпекову політику;
- міграцію;
- економіку.
За словами Мерца, новий уряд Німеччини мають сформувати до 20 квітня.
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