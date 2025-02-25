Усе залежить від точки зору
Усе залежить від точки зору
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
Трампізм
Трампізм
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
ГоловнаСвіт

Переможець виборів у Німеччині Мерц почав коаліційні перемовини щодо формування нового уряду

Кабмін мають сформувати до 20 квітня.

Переможець виборів у Німеччині Мерц почав коаліційні перемовини щодо формування нового уряду
Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що коаліційні переговори між його партією - Християнсько-демократичним союзом (ХДС) - та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) щодо формування нового уряду розпочалися, передає The Guardian.

Support LB.ua

«Я не можу нічого сказати про зміст сьогоднішніх переговорів, бо для цього ще зарано. Але я припускаю, що ми їх активізуємо найближчими днями», - сказав Мерц.

Переговорний процес проведуть спільно з лідером ХСС Маркусом Зедером.

Мерц наголосив на невідкладності проблем, з якими доведеться зіткнутися новому коаліційному уряду, що й обумовило необхідність швидкого початку переговорів.

Серед пріоритетних напрямків роботи Мерц визначив три ключові сфери:

  • зовнішню та безпекову політику;
  • міграцію;
  • економіку.

За словами Мерца, новий уряд Німеччини мають сформувати до 20 квітня.

  • 23 лютого у Німеччині відбулися вибори до Бундестагу.
  • Здобули перемогу правоцентристи з ХДС/ХСС. Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» опинилася на другому місці.
  • Чинний канцлер Олаф Шольц визнав свою поразку.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies